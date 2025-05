Pescador fisga arraia gigante de 50 quilos no rio Araguaia Guilherme Estival documentou captura rara com fotos e vídeos Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h16 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h16 ) twitter

Pescador fisga arraia gigante de 50 quilos no rio Araguaia, em Goiás

Em Goiás, um pescador capturou uma arraia de 50 quilos no rio Araguaia durante uma pescaria com seu pai, primo e um guia de pesca chamado Mozart. A captura ocorreu na região do Bandeirante no fim de semana.

O grupo documentou o momento com fotos e vídeos antes de libertar o animal devido ao seu peso e ao risco do ferrão. Mozart estimou o peso da arraia e garantiu seu retorno seguro ao rio. A documentação foi feita para evitar dúvidas sobre a veracidade do feito extraordinário.

