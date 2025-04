Pesquisa aponta crescimento de confrontos violentos entre motoristas no Brasil São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia se destacam pelo número de motoristas agressivos Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 12h18 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são os estados com motoristas mais agressivos no trânsito

A violência no trânsito brasileiro está em ascensão, com um aumento significativo de brigas e agressões entre motoristas. Um estudo com 500 participantes revelou que quase metade já presenciou episódios de violência nas ruas, desde xingamentos até ameaças graves. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia se destacam pelo número de motoristas agressivos.

Em São Paulo, um incidente grave ocorreu quando um motorista quase foi esmagado entre seu carro e um caminhão após uma discussão. O confronto começou com uma fechada na estrada e culminou em uma situação perigosa em uma praça de pedágio. Felizmente, ele escapou sem ferimentos fatais, mas o veículo sofreu danos significativos.

Outro caso preocupante envolveu um motorista que teve uma arma apontada para sua cabeça após um desentendimento no trânsito. Ele estava com sua família no carro, destacando o risco adicional para passageiros inocentes.

Suelen Tomé, especialista em neuropsicologia do tráfego, aconselha motoristas a manterem a calma e evitarem reagir a provocações para prevenir conflitos desnecessários. O controle emocional é essencial para lidar com situações estressantes no trânsito.

‌



Assista em vídeo - São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são os estados com motoristas mais agressivos no trânsito

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!