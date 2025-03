Polícia busca suspeito de tentativa de estupro em Maricá (RJ) Jovem agredida conseguiu escapar; câmeras registraram a ação Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 16h24 (Atualizado em 06/03/2025 - 16h24 ) twitter

Polícia tenta identificar homem que abusou de uma jovem em Maricá (RJ)

A polícia está à procura de um homem suspeito de agredir e tentar estuprar uma jovem em Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro . O crime ocorreu na manhã de terça-feira (4), quando a vítima foi arrastada para um terreno baldio e sofreu agressões físicas.

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que a jovem conseguiu se desvencilhar do suspeito e fugir. Após escapar, ela procurou a delegacia local para denunciar o ocorrido.

As autoridades estão utilizando as imagens registradas para traçar o percurso do suspeito e da vítima, com o objetivo de identificar e prender o autor do crime. Testemunhas estão sendo ouvidas como parte da investigação em andamento.

