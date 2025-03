Polícia realiza operação contra grupo criminoso no sul do Rio Cerca de 100 policiais participam da ação para deter suspeitos de crimes graves Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h26 ) twitter

Operação policial busca grupo criminoso acusado de tráfico de drogas, homicídios e torturas no Rio

Uma operação envolvendo cerca de 100 policiais foi deflagrada em várias cidades do sul do Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo prender membros do Comando Vermelho, acusados de tráfico de drogas, extorsão e tortura. Até agora, 15 suspeitos foram capturados.

Barra do Piraí é uma das localidades mais afetadas pelas atividades do grupo, com relatos de ameaças a um policial militar. As autoridades estão cumprindo mandados de busca e apreensão em unidades prisionais. A operação busca desmantelar as ações criminosas que têm causado insegurança na região.

