Polícia reduz número de suspeitos no caso Vitória Regina Investigação aponta três principais suspeitos no sequestro e morte da jovem Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 12h22 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Vitória: polícia reduz para três o número de suspeitos na morte da jovem e aguarda laudos

A investigação sobre o sequestro e morte de Vitória Regina, de 17 anos, avança com a polícia concentrando sua atenção em três principais suspeitos. A jovem foi mantida refém e torturada por pelo menos 48 horas em uma chácara na zona rural de Cajamar (SP), próxima à residência de sua família. A polícia encontrou vestígios de sangue no local, que será submetido a análises laboratoriais.

A chácara pertence a um dos suspeitos, que está preso desde sábado (9) após mentir em depoimento e ter seu carro identificado no trajeto feito por Vitória na noite de seu desaparecimento. O veículo contém vestígios de sangue e fios de cabelo, cujo resultado das análises é aguardado para breve.

A polícia trabalha com a hipótese de crime passional, mas não descarta a participação de uma facção criminosa. As investigações prosseguem com buscas em outros endereços ligados aos suspeitos.

Assista em vídeo - Caso Vitória: polícia reduz para três o número de suspeitos na morte da jovem e aguarda laudos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!