Policiais são flagrados agredindo jovens em festa agropecuária em Goiás Testemunha registra uso de cassetetes por policiais durante evento em Cristalina Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 12h10 (Atualizado em 21/07/2025 - 12h10 )

Policiais são flagrados agredindo jovens durante evento agropecuário em GO

Durante uma festa agropecuária em Cristalina, Goiás, policiais foram flagrados agredindo dois jovens. Uma testemunha registrou agentes utilizando cassetetes contra as vítimas já imobilizadas no chão. Pelo menos três oficiais participaram inicialmente das agressões, com outros se juntando posteriormente.

A Polícia Militar informou que investigará a conduta dos policiais envolvidos no incidente. As razões para a abordagem não foram divulgadas.

