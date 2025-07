Conheça Bolt, o cão terapeuta da Polícia Militar no Rio

Você sabia que alguns cachorros da polícia recebem treinamento para ajudar na recuperação mental e emocional de agentes e atuar em projetos com crianças que necessitam de cuidados especiais? Com um currículo animal, Bolt é um cão terapeuta da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Desde 2019 no BAC (Batalhão de Ações com Cães), o golden de 7 anos participa das atividades gratuitas no Batalhão da Maré.