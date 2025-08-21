Polícias desmantelam fábrica clandestina de armas em SP
Dois homens presos em flagrante durante operação em Americana
Uma operação conjunta das Polícias Federal e Militar levou à descoberta de uma fábrica clandestina de armamentos em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Durante a ação, foram apreendidos diversos fuzis e munições, e dois homens foram presos em flagrante enquanto descarregavam peças de armas em Americana.
A investigação começou há dez dias após denúncias sobre a produção de armamentos na região. O local era identificado como uma fábrica de peças aeronáuticas, mas operava principalmente à noite. Seguindo os suspeitos até Americana, os policiais encontraram um arsenal suficiente para montar mais de 40 fuzis. Os detidos foram autuados por posse e comércio ilegal de armas, crimes que podem resultar em até 18 anos de prisão.
As autoridades continuam investigando para identificar os compradores do arsenal e entender o destino das armas produzidas na fábrica.
