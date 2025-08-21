Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Hoje em dia

Polícias desmantelam fábrica clandestina de armas em SP

Dois homens presos em flagrante durante operação em Americana

Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Operação conjunta das Polícias Federal e Militar desmantela fábrica clandestina de armas em SP.
  • Dois homens foram presos em flagrante durante a ação em Americana.
  • Mais de 40 fuzis e munições foram apreendidos; detidos enfrentam pena de até 18 anos.
  • Investigações prosseguem para identificar compradores e o destino das armas produzidas.

 

PF e PM desmantelam fábrica ilegal de armas no interior de SP
PF e PM desmantelam fábrica ilegal de armas no interior de SP

Uma operação conjunta das Polícias Federal e Militar levou à descoberta de uma fábrica clandestina de armamentos em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Durante a ação, foram apreendidos diversos fuzis e munições, e dois homens foram presos em flagrante enquanto descarregavam peças de armas em Americana.

A investigação começou há dez dias após denúncias sobre a produção de armamentos na região. O local era identificado como uma fábrica de peças aeronáuticas, mas operava principalmente à noite. Seguindo os suspeitos até Americana, os policiais encontraram um arsenal suficiente para montar mais de 40 fuzis. Os detidos foram autuados por posse e comércio ilegal de armas, crimes que podem resultar em até 18 anos de prisão.

As autoridades continuam investigando para identificar os compradores do arsenal e entender o destino das armas produzidas na fábrica.

O que aconteceu durante a operação conjunta das Polícias Federal e Militar em Santa Bárbara do Oeste?

As polícias descobriram uma fábrica clandestina de armamentos, apreendendo diversos fuzis e munições, além de prender dois homens em flagrante enquanto descarregavam peças de armas em Americana.


Como começou a investigação sobre a fábrica clandestina?

A investigação teve início há dez dias, após denúncias sobre a produção de armamentos na região, onde o local era identificado como uma fábrica de peças aeronáuticas, mas funcionava principalmente à noite.

Quais as possíveis consequências legais para os homens detidos na operação?

Os detidos foram autuados por posse e comércio ilegal de armas, crimes que podem resultar em até 18 anos de prisão.


Assista ao vídeo - PF e PM desmantelam fábrica ilegal de armas no interior de SP

Veja também


Walter Pereira da Silva é apaixonado por acrobacias sobre duas rodas

Hoje em Dia playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.