Polícias desmantelam fábrica clandestina de armas em SP Dois homens presos em flagrante durante operação em Americana Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 11h11 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h11 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Operação conjunta das Polícias Federal e Militar desmantela fábrica clandestina de armas em SP.

Dois homens foram presos em flagrante durante a ação em Americana.

Mais de 40 fuzis e munições foram apreendidos; detidos enfrentam pena de até 18 anos.

Investigações prosseguem para identificar compradores e o destino das armas produzidas.

PF e PM desmantelam fábrica ilegal de armas no interior de SP

Uma operação conjunta das Polícias Federal e Militar levou à descoberta de uma fábrica clandestina de armamentos em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Durante a ação, foram apreendidos diversos fuzis e munições, e dois homens foram presos em flagrante enquanto descarregavam peças de armas em Americana.

A investigação começou há dez dias após denúncias sobre a produção de armamentos na região. O local era identificado como uma fábrica de peças aeronáuticas, mas operava principalmente à noite. Seguindo os suspeitos até Americana, os policiais encontraram um arsenal suficiente para montar mais de 40 fuzis. Os detidos foram autuados por posse e comércio ilegal de armas, crimes que podem resultar em até 18 anos de prisão.

As autoridades continuam investigando para identificar os compradores do arsenal e entender o destino das armas produzidas na fábrica.

O que aconteceu durante a operação conjunta das Polícias Federal e Militar em Santa Bárbara do Oeste?

As polícias descobriram uma fábrica clandestina de armamentos, apreendendo diversos fuzis e munições, além de prender dois homens em flagrante enquanto descarregavam peças de armas em Americana.

‌



Como começou a investigação sobre a fábrica clandestina?

A investigação teve início há dez dias, após denúncias sobre a produção de armamentos na região, onde o local era identificado como uma fábrica de peças aeronáuticas, mas funcionava principalmente à noite.

Quais as possíveis consequências legais para os homens detidos na operação?

Os detidos foram autuados por posse e comércio ilegal de armas, crimes que podem resultar em até 18 anos de prisão.

‌



Assista ao vídeo - PF e PM desmantelam fábrica ilegal de armas no interior de SP

