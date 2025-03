Quase 40% das brasileiras enfrentam violência em um ano Livro de Marcia Pires aborda abusos e oferece apoio a vítimas na África do Sul Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 14h48 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h48 ) twitter

Quase 40% das mulheres brasileiras foram vítimas de abusos e violência no período de um ano

No último ano, cerca de 40% das mulheres no Brasil sofreram algum tipo de violência, incluindo abuso sexual e agressões físicas ou verbais. Esse tema é o foco do livro “Da ferida à cicatriz”, lançado por Marcia Pires. A autora transformou sua própria história em uma obra literária e criou um projeto de apoio a vítimas na África do Sul.

A violência também afeta jovens no Brasil. Dados do Ministério dos Direitos Humanos indicam pelo menos 31 denúncias por hora de abusos contra crianças e adolescentes. A Sociedade Brasileira de Pediatria relata cerca de 200 atendimentos diários em unidades de saúde para menores com sinais de violência.

Em São Paulo, uma loja de ‘inconveniências’ foi criada para provocar reflexão sobre o uso de menores para prazer adulto. Essa instalação busca conscientizar sobre os impactos dessas escolhas.

