Hoje em Dia exibe o quadro Segredo da Receita em restaurante com cenário country nesta quinta (27)

Alto contraste

A+

A-

O 'mestre cuca' mostra que tem habilidades culinárias até da 'gringa' RECORD/Antonio Chahestian

O Hoje em Dia desta quinta-feira (27), exibe uma matéria inédita do quadro Segredo da Receita. Guga Rocha viajou para Jaguariúna, no interior de São Paulo, para conhecer um restaurante que guarda um verdadeiro tesouro culinário e que se parece com um cenário de filme do Velho Oeste. Durante sua visita, o chef conheceu as especialidades da casa e aprendeu a preparar a costela típica do Texas (EUA) e o croquete de costela, grande sucesso do cardápio.

Guga vai mostrar toda essa experiência gastronômica com influência internacional em um lugar pertinho da capital paulista, destacando a versatilidade e criatividade da culinária local.

Acompanhe, o quadro Segredos da Receita no Hoje em Dia. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10h, na RECORD. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.