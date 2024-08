Aprenda a fazer o Fricassê de Frango com chips de Batata da dupla vencedora do Batalha das Receitas A apresentadora Renata Alves e os chefs Guga Rocha e Ivan Santinho avaliaram os quesitos aparência e sabor; confira a surpreenda a família! Receitas|Do R7 29/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h00 ) ‌



Fricassê de frango com arroz vence a Batalha das Receitas Reprodução/RECORD

Os participantes do terceiro episódio do quadro Batalhas das Receitas do Hoje em Dia deram o nome e entregaram tudo no PF! O quadro comandado por Renata Alves e Guga Rocha contou com a participação do chef Ivan Santinho, que ajudou a escolher a dupla vencedora que levou para casa R$ 10 mil.

As notas para ambos os pratos foram dadas em dois quesitos: aparência e sabor. A dupla Carolina Mielli, de 37 anos, e Thiago Conde, de 43 anos, que preparou um Frango ao molho rústico com Polenta e Quiabo, recebeu a nota 8,5 na aparência, e 9,3 no sabor. Já a dupla vencedora Tiago Ferreira, de 38 anos e Fernanda Quintanilha, de 37 anos, tiraram a nota 9,5 na aparência e 9,3 no sabor, no Fricassê de Frango com Arroz, chips de Batata e salada. Conheça a receita do prato vencedor; confira!

Fricassê de Frango

Ingredientes:

1kg filé de frango desfiado

1 cebola roxa cortada em cubinhos

Alho a gosto

Sal a gosto

10g chimichurri

10g páprica defumada

2 latas de milho

2 caixinhas de creme de leite

30g queijo ralado

1 pote de requeijão

Modo de preparo:

Refogue o frango com cebola e alho.

Bata no liquidificador milho, creme de leite e requeijão.

Após refogar o frango, misture o conteúdo do liquidificador e deixe no fogo mexendo até levantar fervura.

Pode montar em uma travessa, coloque queijo por cima e gratine ou monte direto no prato.

Gostou da receita e quer ver mais conteúdos como esse? Fique ligado no Hoje em Dia para ficar por dentro do Batalha das Receitas e muito mais. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.

Faça a sua inscrição no site oficial!