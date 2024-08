Lasanha da Nonna! Aprenda o passo a passo de uma receita campeã Vencedora do segundo episódio do quadro Batalha das Receitas do Hoje em Dia entregou tudo e conquistou Guga Rocha, Renata Alves e o chef Pier Paolo Picchi Receitas|Do R7 16/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 02h00 ) ‌



Lasanha da Nonna vence a Batalha das Receitas Reprodução/RECORD

O segundo episódio do quadro Batalhas das Receitas do Hoje em Dia foi um show de gostosuras! O quadro comandado por Renata Alves e Guga Rocha contou com a participação do chef Pier Paolo Picchi, que ajudou a definir a dupla vencedora que levou para casa R$ 10 mil.

As notas para ambos os pratos foram dadas em dois quesitos: aparência e sabor. A dupla Sonia e Ana, preparou um Ossobuco ao Molho de Tomate e Vinho Tinto com Risoto de Queijos, recebeu a nota 8,5 na aparência, e 8,8 no sabor. Já a dupla de mãe e filha, Arlete e Carolina, tiraram a nota 9,3 na aparência e 9,6 no sabor, na famosa Lasanha da Nonna. Conheça a receita do prato vencedor; veja mais!

LASANHA DA NONNA - By Carolina e Arlete Previtalli

Ingredientes:

Massa:

300 gramas de farinha de trigo

3 ovos

Recheio:

1 pacote de catupiry

200 gramas de muçarela

100 gramas de azeitonas verdes picadas

Molho Pomodoro:

8 a 10 tomates italianos médios maduros

2 dentes de alho

1 cebola média

1 maço de manjericão

1 pitada de Pimenta do Reino

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de sobremesa de sal marinho

1 colher de café de açúcar demerara

70 gramas de queijo parmesão pedaço para ralar

Modo de Preparo:

Massa:

Peneire a farinha para aerar. Adicione os ovos e sove a massa. Se a massa ficar muito seca, coloque uma colher de sopa de água mineral ou filtrada e sove bastante até ela ficar macia e sequinha.

Quando a massa estiver pronta, corte um pedaço e passe na máquina de preparar massa no formato para lasanha. Passe quantas vezes for necessário para que ela fique bem fininha.

Ferva água em uma panela e coloque as massas delicadamente para cozinhar rapidamente (cerca de 1 a 3 minutos). A massa começará a subir, boiando. Retire a massa e coloque-a em um recipiente com água fria para esfriar.

Após isso, seque a massa sobre um pano de prato com delicadeza para não quebrá-la.

Molho:

Ferva água em uma panela. Após a fervura, coloque os tomates na água. Assim que as cascas dos tomates começarem a soltar, retire-os e coloque-os em um recipiente para então retirar a casca, que sairá com facilidade.

Após descascar os tomates, amasse-os para eliminar o excesso de água e sementes.

Pique a cebola e, em uma panela, despeje a cebola picada, adicione as 4 colheres de azeite, uma pitada de pimenta-do-reino e refogue por dois minutos em fogo médio.

Pique os dois dentes de alho, junte-os à cebola e refogue por mais 3 a 5 minutos. Adicione o sal e o açúcar.

Adicione os tomates pelados e, com uma colher de pau, amasse-os para que os pedaços fiquem pequenos. Mexa por 10 minutos sem parar, em fogo médio/alto.

Ao final, adicione 10 a 15 folhas de manjericão.

Monte a lasanha com o molho:

Em uma forma refratária que possa ir ao forno, coloque uma camada de molho. Sobre essa camada, coloque a massa. Sobre a massa, coloque uma camada de muçarela e, sobre a muçarela, coloque duas colheres (ou mais, se preferir) de sopa de catupiry. Coloque por cima molho e azeitonas por toda a superfície.

Repita essa sequência até preencher toda a forma refratária. Finalize com molho por cima, azeitonas e queijo parmesão ralado.

Pré-aqueça o forno por 10 minutos e depois asse a lasanha em forno médio (180ºC) por, aproximadamente, 35 minutos.

Gostou da receita e quer ver mais conteúdos como esse? Fique ligado no Hoje em Dia para ficar por dentro do Batalha das Receitas e muito mais. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.

Faça a sua inscrição no site oficial!