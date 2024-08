Pistache com Morangos: prepare a sobremesa campeã do quadro Batalha das Receitas! Terceiro episódio trouxe uma sugestão de dar água na boca e finalizar em grande estilo a refeição; confira o passo a passo Receitas|Do R7 22/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 02h00 ) ‌



O terceiro episódio do quadro Batalhas das Receitas do Hoje em Dia desta quarta (21), deixou os jurados e os telespectadores com água na boca! A atração comandada por Renata Alves e Guga Rocha contou com a ajuda do chef confeiteiro Rodrigo Ribeiro para decidir a dupla vencedora.

As notas para os pratos foram avaliadas no quesito aparência e sabor. Na aparência, a dupla azul (Igor e Cristina) receberam nota 9,3. Já a dupla laranja (Brenda e Silvânia) receberam a nota de 9. No quesito sabor, a dupla azul recebeu nota 9, e a dupla campeã de mãe e filha foram avaliadas com 9,5 e receberam o prêmio de R$ 10 mil. Confira a receita das campeãs:

SOBREMESA DE PISTACHE COM MORANGOS - By Brenda e Silvania Fernandes

Ingredientes:

‌



Pão de ló

4 ovos

‌



120 gramas de farinha de trigo

120 gramas de açúcar refinado

‌



Brigadeiro de Pistache

2 caixinhas de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

3 colheres de sopa de pasta de pistache

Geleia de morango

Suco de 1 limão

400g de morango

100g de açúcar

Montagem/Decoração

30g pistache sem casca

1 colher de sopa de pasta de pistache

1/2 caixinha de morango

MODO DE PREPARO

PÃO DE LÓ

Bata os ovos (clara e gema) na batedeira.

Mantenha a batedeira ligada e vá adicionando o açúcar ao poucos.

Deixe bater mais um pouco e desligue a batedeira.

Coloque a farinha de trigo aos poucos e mexa delicadamente com um batedor de arame (fouet), sempre de baixo para cima até que a farinha de trigo fique bem envolvida.

Leve para assar em forno preaquecido, 180°C, por cerca de 30 minutos.

GELEIA DE MORANGO

Em uma panela em fogo médio, coloque os morangos, o açúcar e o suco da outra metade do limão. Mexa até dissolver o açúcar. Depois de 3 ou 4 minutos, o morango começará a soltar um pouco de água e o açúcar já terá derretido.

Quando começar a ferver coloque em fogo baixo (você notará bastante espuma), assim que a espuma reduzir e a geleia estiver com uma textura mais encorpada, desligue e reserve.

BRIGADEIRO DE PISTACHE

Misture todos os ingredientes em fogo baixo, até desgrudar do fundo da panela e ficar com uma textura bem cremosa. Reserve.

Siga para montagem.

