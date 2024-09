Sabor e memórias! Aprenda a fazer o bem-casado que conquistou os chefs no Batalha das Receitas A apresentadora do Hoje em Dia Renata Alves e os chefs Guga Rocha e Joyce Galvão avaliaram bolos de festa; confira! Receitas|Do R7 07/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h00 ) ‌



Bolo bem casado com frutas vermelhas vence a Batalha das Receitas Reprodução/RECORD

O episódio de bolos de festa do quadro Batalhas das Receitas do Hoje em Dia prometeu e entregou um show de gostosuras! A atração comandada por Renata Alves e Guga Rocha contou com a ajuda da chef confeiteira Joyce Galvão para definir a dupla vencedora.

As notas para os bolos foram avaliadas no quesito aparência e sabor. No sabor, a dupla laranja (Carla e Fernando) que preparou um rainbow cake, recebeu nota 9,3. Já a dupla laranja (Adna e Helena) recebeu nota de 9 no bolo bem-casado com frutas vermelhas. No quesito aparência, a dupla laranja levou 9, e a dupla campeã ganhou 10, e arrematou o prêmio de R$ 10 mil. Confira a receita das campeãs:

BOLO BEM-CASADO COM FRUTAS VERMELHAS - BY ADNA E HELENA

Ingredientes para a massa:

3 ovos (60g)

3 colheres de açúcar (60g)

3 colheres de fécula de batata (60g)

2 colheres de sopa de farinha de trigo (40g)

1 colher de café (2g) de baunilha

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo:

Bata as claras em neve, acrescente gemas peneiradas, baunilha, açúcar, fécula, farinha e fermento. Coloque em uma forma untada com desmoldante e asse por 20 minutos a 180°.

Ingredientes para o creme:

395g de leite condensado

200g de creme de leite

100g leite pó ou 200ml de leite

2 colheres de sopa de Maisena (40g)

1 colher de café de baunilha (2g)

Modo de preparo:

Mexa bem todos os ingredientes, cozinhe em panela funda por 8 minutos, passe para um recipiente, cubra com filme PVC e esperar esfriar.

Geleia:

Cozinhe 300g de mix frutas vermelhas congeladas com 100g de açúcar, escorra um pouco o caldo, dissolva 1 colher de sopa de maisena. Volte ao fogo até engrossar e depois, espere esfriar.

Recheio:

Junte o creme a duas caixas de morangos frescos. Reserve.

Cobertura:

1 caixa de morango, 1 caixa de mirtilos, amora in natura, (cereja e groselha opcional)

Açúcar impalpável para ‘nevar’

Disco laminado para montar (20cm)

Calda:

100g de açúcar

240ml de água

3g de cravo da índia

Utensílios: batedeira planetária, peneira, espátula, faca, suporte para bolo (vidro), forma piscina (medida da forma: 20cm /7cm altura), bico 1M (pitanga), saco para confeitar e desmoldante.

Gostou da receita e quer ver mais conteúdos como esse? Fique ligado no Hoje em Dia para ficar por dentro do Batalha das Receitas e muito mais. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD. E que tal não ficar só de telespectador e também participar do quadro e mostrar todo o seu talento para o Brasil e ainda sair com R$ 10 mil?

Faça a sua inscrição no site oficial!