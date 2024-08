Tartar de Sururu com Bisque de Camarão: aprenda o segredo do prato campeão do quadro Batalha das Receitas Sugestão de dar água na boca conquistou os apresentadores do Hoje em Dia e promete surpreender toda a família; confira o passo a passo e saiba como ser o próximo talento culinário a ser descoberto! Receitas|Do R7 07/08/2024 - 16h15 (Atualizado em 07/08/2024 - 16h15 ) ‌



Tartar de Sururu com Bisque de Camarão vence a Batalha das Receitas Reprodução/RECORD

A estreia do quadro Batalha das Receitas do Hoje em Dia deu água na boca do público! A nova atração comandada por Renata Alves e Guga Rocha contou com a participação especial do chef Rafael Spencer, que ajudou a decidir a dupla vencedora que levou R$ 10 mil para casa.

O chef e os apresentadores rasgaram elogios para a receita de culinária nordestina da dupla Michelle Oliveira, 37 anos, e Neilza dos Santos Ferreira, 48 anos. Agora, você também pode surpreender toda a família após aprender o passo a passo da receita; confira!

Tartar de Sururu com Bisque de Camarão - By Michelle Oliveira

Sururu (Rende 5 porções)

Ingredientes:

1 kg de sururu

1 pimentão verde médio

1 pimentão vermelho médio

1 pimentão amarelo médio

1 cebola média

2 unidades de tomates maduros

3 dentes de alho

500 ml de leite coco

500 ml de molho de tomate

1 maço de coentro fresco

1 maço de cebolinha fresco

500 ml azeite

Sal a gosto

Modo de preparo do Sururu:

Em uma panela com azeite, refogue a cebola, os pimentões, alho e o tomate. Em seguida, adicione o sururu já lavado e limpo, e vá acertando no sal. Misture com todas as verduras refogadas, logo após coloque o leite de coco aos poucos, e o molho de tomate. Deixa cozinhar e reserva.

Depois de cozido, adicione três colheres de sopa rasas de coentro picado e três colheres de cebolinha cortada.

Molho de Bisque (Rende 5 porções)

Ingredientes:

500 gramas de cabeças de camarão

300 gramas de sururu na casca

1 unidade de alho-poró

1 cebola grande

2 tomates maduros

1 cenoura

2 galhos de coentro

500 ml de leite coco

300 gramas de molho de tomate

3 dentes de alho

100 ml de conhaque

200 gramas de manteiga

500 ml de água

Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela com manteiga refogue as cebolas, o alho-poró, a cenoura, o coentro e os tomates. Logo em seguida, acrescente as cabeças de camarão e o sururu na casca. Adicione 500 ml de água, 200 ml de molho de tomate e o conhaque. Deixe cozinhar por 15 minutos. Após cozinhar, bata tudo no liquidificador, menos a cenoura. Em seguida, coe.

Depois de coado, coloque de volta na panela, e adicione o leite de coco aos poucos, e molho de tomate desta maneira também.

Farofa (Rende 5 porções)

Ingredientes:

500 gramas de farinha de mandioca

200 gramas de castanhas de caju

4 dentes de alho

200 gramas de manteiga

Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela coloque a castanha de caju em fogo baixo, deixe dourar, logo em seguida adicione a manteiga e o alho e deixe dourar. Após dourar, adicione a farinha de mandioca em fogo baixo e deixe ir torrando até ficar super crocante. Agora é só partir para o abraço!

Gostou da receita e quer ver mais conteúdos como esse? Fique ligado no Hoje em Dia para ficar por dentro do Batalha das Receitas e muito mais. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD. E que tal não ficar só de telespectador e também participar do quadro e mostrar todo o seu talento para o Brasil e ainda sair com R$ 10 mil? Faça a sua inscrição no site oficial!