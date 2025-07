Relatório revela concentração de ataques a ônibus em três empresas de São Paulo Zonas sul e leste sofrem maior impacto com vandalismo a coletivos Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 11h24 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h24 ) twitter

SP: relatório da polícia aponta que três empresas concentram a maior parte dos ataques a ônibus

Em São Paulo, um relatório do DEIC indica que 399 ônibus foram vandalizados, com três empresas concentrando metade dos ataques. As zonas sul e leste são as mais afetadas, sendo que a zona sul lidera com 85 veículos danificados.

Até agora, três pessoas foram presas e um menor apreendido por tentativa de homicídio. Na última terça-feira ocorreram oito incidentes, seguidos de outro na quarta-feira. As investigações continuam para entender a motivação desses crimes.

