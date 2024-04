Renata Alves conhece o Trio Ximbica no Hoje em Dia desta sexta (1°) Apresentadora viajou para Aracaju para trazer matéria inédita ao quadro Personagens do Brasil; saiba mais

Renata Alves viaja até Aracaju para conhecer o Trio Ximbica Renata Alves viaja até Aracaju para conhecer o Trio Ximbica (Divulgação/RECORD)

Nesta sexta-feira, dia (1°), o Hoje em Dia exibe mais uma matéria inédita de Renata Alves para o quadro Personagens do Brasil. Desta vez, ela uniu o útil ao agradável ao viajar para Aracaju, no Sergipe, para reviver uma história muito especial.

Há 7 anos, ela conheceu o Seu Déda, um personagem que levava o forró para as ruas a bordo de um Fusca. O homem faleceu, mas seu filho não deixou o projeto parar. Então, Renata voltou para a terra onde cresceu e morou para conhecer o “Trio Ximbica”, uma nova versão do Fusca mais conhecido da cidade, que agora transporta uma carreta de forró pé de serra.

"Viajar para Aracaju é sempre gostoso demais. Conheço cada cantinho da cidade. E nessa reportagem, em especial, gravei com o Fusca Ximbica no calçadão do centro da cidade, e recebi uma enxurrada de carinho do povo que passava. Isso é muito realizador. E claro que, mesmo na correria, aproveito para rever os meus pais, a minha família e amigos. É sempre renovador voltar para Aracaju!", contou a apresentadora.

Hoje em Dia é apresentado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. O programa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, tem direção artística de Cesar Barreto e direção-geral de Bruno Gomes.