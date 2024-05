Hoje em Dia |Do R7

Renata Alves dá ‘versão nordestina’ para o nome de pet de Zucatelli e diverte internautas A filha de quatro patas do apresentador foi flagrada nos estúdios da RECORD e a apresentadora contou como ela seria chamada na sua terra; vem ver!

Zucatelli e Mandioca indo trabalhar juntos (Reprodução/Instragram)

O apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, adora levar seus fiéis escudeiros para o trabalho. Nesta quarta-feira (1º), foi a vez de Mandioca visitar a emissora e derreter os corações dos colegas de trabalho e dos internautas.

Em seu perfil oficial no Instagram, Mandioca posou ao lado do jornalista. “Indo trabalhar com meu pai!”, dizia a legenda. Nos comentários, só elogios para essa fofura. “Muito linda”, disse uma admiradora.

Confira a postagem:

A parceira de Zucatelli no Hoje em Dia, Renata Alves, flagrou a cachorrinha correndo pelos estúdios da RECORD e compartilhou o momento com seus seguidores. “Mandioca, quando você for para o nordeste, seu nome vai ser Macaxeira”, brincou a apresentadora e todos caíram na gargalhada.

Assista ao vídeo:

Celso Zucatelli está no comando do Hoje em Dia, ao lado de Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Renata Alves. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.

