Saiba como preparar uma galinhada saborosa Receita típica combina arroz e frango cozidos juntos, geralmente com temperos que dão um toque especial ao prato Hoje em Dia|Do R7 08/08/2024 - 11h31 (Atualizado em 08/08/2024 - 11h32 ) ‌



Reprodução

A galinhada é um prato tradicional brasileiro, muito comum nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. É uma receita típica que combina arroz e frango cozidos juntos, geralmente com temperos e ingredientes adicionais que variam de acordo com a região ou preferência pessoal. É um prato reconfortante, saboroso e bastante versátil.

A iguaria foi a estrela da estreia do quadro Batalha das Receitas, do Hoje em Dia, nesta quarta-feira (7). Saiba como preparar uma galinhada saborosa e muito temperada. O prato fica pronto em 80 minutos, podendo servir até 6 pessoas.

Ingredientes:

· 6 sobrecoxas de frango

· 3 colheres de chá de Caldo em Pó Knorr Zero Sal™ Galinha

· 2 colheres de sopa de óleo de canola

· 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem

· 1 cebola picada

· 2 dentes de alho picado

· 1/2 pimentão vermelho picado

· 4 tomates sem semente picados

· 1 colher de chá de colorau

· 1 lata de ervilhas em lata Knorr

· 2 xícaras de chá de arroz agulhinha

· 1,2 litro de água

· 2 cubos de Caldo de Galinha Knorr

· 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Instruções de cozimento:

· Tempere as sobrecoxas com o Caldo em Pó Knorr Zero Sal Galinha

· Aqueça bem uma panela grande e adicione o óleo. Doure as sobrecoxas, poucas por vez (para não formar água). Reserve.

· Na mesma panela que dourou o frango, adicione o azeite de oliva. Refogue a cebola, o alho, o pimentão e o tomate. Quando o tomate começar a se desmanchar junte o colorau e a ervilha em lata Knorr e refogue mais um pouco.

· Dissolva o Caldo de Galinha Knorr na água e mantenha o caldo aquecido.

· Adicione o arroz, as sobrecoxas douradas e o caldo de frango. Deixe em fogo alto até começar a ferver o caldo.

· Quando ferver abaixe o fogo e deixe a panela semi tampada.

· Verifique com frequência se o caldo não secou totalmente. Se secar e o arroz ainda não estiver cozido adicione um pouco mais de água.

· Por último, junte o cheiro verde. Sirva imediatamente.

