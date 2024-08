Adriana Bombom e o ex-jogador de futebol Amaral são desafiados no quadro ‘Será que é Verdade?’ no Hoje em Dia desta quinta (29) Convidados precisam adivinhar o que é verdadeiro ou falso nas informações que circulam na internet; não perca! Será que é Verdade?|Do R7 28/08/2024 - 12h19 (Atualizado em 28/08/2024 - 12h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Apresentado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o programa vai ao ar de segunda a sexta Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia desta quinta (29), exibe mais uma edição inédita, e ao vivo, do quadro Será que é Verdade?. Desta vez, a atração terá as participações de Adriana Bombom e do ex-jogador de futebol Amaral.

Junto com os apresentadores do programa, Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, eles terão que adivinhar se algumas informações que circulam na internet, e que acabaram viralizando nas redes sociais, são verdadeiras ou falsas. Ao final de cada rodada, especialistas no assunto esclarecem as questões e dão as respostas corretas.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.