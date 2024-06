Bárbara Borges e Iran Malfitano participam do quadro ‘Será que é Verdade?’ no Hoje em Dia desta quinta (13) Os atores falam, também, sobre os seus personagens em A Rainha da Pérsia e a expectativa para a estreia; não perca!

De A Fazenda 14 para a vida, o casal de ex-peões está junto desde o reality rural (Reprodução/Instagram)

O Hoje em Dia desta quinta-feira (13), terá mais uma edição do quadro Será que é Verdade?. Ao vivo, os atores Iran Malfitano e Bárbara Borges vão tentar adivinhar se as informações que circulam na internet e acabaram viralizando nas redes sociais são verdadeiras ou falsas. Ao final de cada rodada, especialistas esclarecem as questões e dão as respostas corretas.

O casal também falará sobre seus personagens, Himeneu e Helen, e a expectativa para a grande estreia da nova superprodução A Rainha da Pérsia, no dia 17 de junho.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, na tela da RECORD, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.