Mariana Godoy testa sua percepção ao vivo no ‘Será Que é Verdade?’ no Hoje em Dia desta quinta (25) A jornalista também dá detalhes sobre a estreia de Acumuladores, programa que passará a comandar nas noites de quinta-feira Será que é Verdade?|Do R7 24/07/2024 - 16h12 (Atualizado em 24/07/2024 - 16h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mariana Godoy irá participar do Hoje em Dia desta quinta (25) Edu Moraes/RECORD

No Hoje em Dia desta quinta (25) tem mais uma edição do curioso quadro Será Que é Verdade? A convidada da vez é a jornalista Mariana Godoy, apresentadora do Fala Brasil, da RECORD.

Durante o quadro, serão exibidas informações curiosas que circulam na internet e acabam viralizando nas redes sociais. Mariana vai ser desafiada a adivinhar o que é falso e o que é verdadeiro nessas notícias. Ao final de cada rodada, especialistas no assunto esclarecem as questões e dão as respostas corretas.

Mariana também vai falar sobre seu novo desafio profissional. Ela vai apresentar o programa Acumuladores, que estreia na noite desta quinta-feira na RECORD.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.