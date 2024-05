Ana Hickmann conhece a rotina agitada de Bárbara Evans para cuidar de seus três filhos Nesta sexta-feira (10), a apresentadora conversa com a modelo, que passou por momentos difíceis durante as gestações, no quadro SOS Mãe

Nesta sexta-feira (10), o Hoje em Dia exibe mais uma entrevista inédita no quadro SOS Mãe. E é a modelo Bárbara Evans quem abre as portas de sua casa para Ana Hickmann.

A apresentadora viajou para a cidade de Adolfo, no interior de São Paulo, para conhecer a família de uma mulher poderosa que conquistou o Brasil quando venceu o reality A Fazenda 6. Ela se tornou mãe em 2022 quando Ayla nasceu e, no final do ano passado, a família cresceu mais ainda com a chegada dos gêmeos Álvaro e Antonio. As duas gestações não foram fáceis e ela viveu diversas histórias de superação. Ana foi conferir de perto como está a rotina dessa jovem mãe e seus 3 filhos.

