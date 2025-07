Stalking atinge mais de 95 mil mulheres no Brasil em 2024 Crime registra aumento de 18% em relação ao ano anterior Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 13h41 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Em 2024, o Brasil teve mais de 95 mil casos de stalking contra mulheres, aumento de 18% em relação ao ano anterior.

O crime pode ser virtual ou físico, com penas de seis meses a dois anos de prisão e multa.

Fabiane, vítima desse crime, registrou um boletim de ocorrência após perseguições constantes.

Em média, dez mulheres são vítimas de stalking a cada hora no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Mais de 95 mil mulheres foram vítimas de stalking em 2024

Em 2024, o Brasil registrou mais de 95 mil casos de perseguição contra mulheres, um crime conhecido como stalking. Isso representa um aumento de 18% em relação ao ano anterior. O stalking pode ocorrer tanto virtual quanto fisicamente, com penas que variam de seis meses a dois anos de prisão, além de multa.

Fabiane é uma das vítimas desse crime. Após conhecer um homem pela internet e encerrar a comunicação com ele, passou a sofrer perseguições constantes. Mesmo sem conhecer a identidade do agressor, ela registrou um boletim de ocorrência e espera por justiça.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em média, 10 mulheres são vítimas desse crime por hora no país. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo recomenda que as vítimas apresentem o maior número possível de provas ao procurarem a polícia para auxiliar nas investigações.

Assista ao vídeo - Mais de 95 mil mulheres foram vítimas de stalking em 2024

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!