Brasileiro pode enfrentar pena de morte por tráfico de drogas na Indonésia

Yuri Bezerra da Costa, um brasileiro de 25 anos, foi detido em Bali ao desembarcar com mais de 3 quilos de cocaína. Yuri confessou que trabalhava como mula do tráfico internacional e receberia R$ 150 mil pelo serviço. A tolerante zero da Indonésia prevê penas severas para crimes de drogas, mas nem sempre a pena de morte é aplicada. Outros três estrangeiros foram presos junto com Yuri. Atualmente, mais de 90 estrangeiros estão no corredor da morte na Indonésia. Especialistas afirmam que fatores como quantidade de droga e condições sociais são relevantes para a decisão judicial.



