Teste do amor! Ana Hickmann participa de trend com Alezinho e Joaquim O trio composto por mãe, filho e o famoso pet da família bombou nas redes pelo resultado da brincadeira; confira

Pet muito especial para Ana, Joaquim conquista os internautas pela sua fofura (Reprodução/Instagram)

Longe das câmeras do Hoje em Dia, a apresentadora Ana Hickmann sempre compartilha seu lifestyle de milhões com os internautas e os momentos fofos ao lado do filho Alezinho e do pet Joaquim chamam a atenção nas redes sociais.

Desta vez, a loira movimentou as redes com a trend da patinha e esbanjou fofura! A dinâmica consiste em humanos unirem as mãos e esperarem uma reação do animal, que geralmente se junta a eles. Ansiosos, eles gravaram a tentativa de interação e o resultado surpreendeu.

Os seguidores da famosa interagiram bastante e deixaram uma chuva de elogios. “Família linda”, afirmou uma internauta. Outra citou o pet: “Lindo e inteligente”. Teve, ainda, quem ficou curioso e confessou: “Vou tentar com os meus”. A própria dona da postagem não poderia ficar de fora e acrescentou: “Minha vida”.

Confira:

