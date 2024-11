Tici Pinheiro encanta seguidores ao lado da caçula: ‘Duplinha linda’ Fora das telas do Hoje em Dia, a apresentadora teve um momento mãe e filha durante viagem a Campos de Jordão (SP) Hoje em Dia|Do R7 21/11/2024 - 14h30 (Atualizado em 21/11/2024 - 14h30 ) twitter

Tici e a filha caçula Manuella se aventuraram pela natureza em Campos de Jordão (SP) Reprodução/Instagram

Momento fofura? Temos! Uma foto da apresentadora do Hoje em Dia, Ticiane Pinheiro, ao lado da caçula, Manuella, durante viagem a Campos de Jordão (SP) deixou os seguidores encantados!

Tici aproveitou para dar uma escapadinha da capital com a família para visitar a cidade do interior que atrai muitos turistas, e não escondeu sua boa impressão do lugar: “Beleza a perder de vista”, declarou na legenda.

Fãs fizeram questão de elogiar a parceria entre as duas: “Amor incondicional de mãe e filha”, disse uma seguidora. Outra observou: “Duplinha linda”. Também teve quem aproveitou para falar sobre o roteiro turístico escolhido: “Amo Campos de Jordão”.

Confira a publicação!

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10h, na tela da RECORD