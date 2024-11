Tici Pinheiro inspira seguidores: ‘Apreciando cada passo, mas já sonhando com as próximas conquistas’ A apresentadora do Hoje em Dia aproveitou para compartilhar uma mensagem positiva em suas redes; confira! Hoje em Dia|Do R7 14/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 02h00 ) twitter

Em um vídeo curto, a apresentadora caminha sorridente pelos bastidores da Record Reprodução/Instagram

A apresentadora do Hoje Dia, Ticiane Pinheiro, usou uma rede social para postar um vídeo gravado nos bastidores da RECORD e inspirar seguidores com um recado motivacional: “Apreciando cada passo, mas já sonhando com as próximas conquistas”.

Fãs de Tici não economizaram nos elogios: “Sempre linda e radiante’, escreveu uma. “Belíssima”, disse outra fã.

“Que leveza”, enfatizou mais uma

Confira o vídeo:

‌



O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10h, na tela da RECORD