Ticiane Pinheiro celebra retorno de férias de jeito diferente e diverte internautas A apresentadora chamou a atenção dos seguidores com um vídeo gravado nos bastidores do Hoje em Dia

Alto contraste

A+

A-

Tici Pinheiro marca a volta das férias ao Hoje em Dia com muita alegria e diversão Tici Pinheiro marca a volta das férias ao Hoje em Dia com muita alegria e diversão (Reprodução/Instagram)

Depois de um merecido descanso, Ticiane Pinheiro retornou de suas férias e já iniciou sua jornana com um sorriso no rosto e muita alegria no comando do Hoje em Dia.

Em uma postagem super animada nas redes sociais, Tici agitou a web com um vídeo divertido. "Nem tudo sai do jeito que a gente quer! Dá uma reboladinha e segue em frente", brincou a apresentadora. "Cheguei chegando! Boa semana a todos!", completou na legenda.

Nos comentários, Renata Alves comemorou o retorno da colega: "Linda, linda, voltou!". E os fãs também vibraram. "Bem-vinda de volta, estava com saudades", comentou uma internauta.

Confira a postagem:

Continua após a publicidade

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10 horas, na tela da RECORD.

Veja os melhores momentos de Ticiane Pinheiro no Truque das Coisas do Hoje em Dia

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Comandado por Ticiane Pinheiro, o quadro Truque das Coisas desvenda segredos que sempre tivemos vontade de descobrir e conta como são fabricados os mais diversos produtos comuns no nosso cotidiano. Relembre as descobertas que o Hoje em Dia mostrou ao longo do ano de 2023