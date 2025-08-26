Tráfico de drogas avança pelas águas brasileiras Brasil atua como rota para cocaína com operações intensificadas no litoral e rios Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 12h05 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O consumo global de drogas aumenta, com o Brasil confiscando quase 400 quilos diariamente.

Brasil é rota principal para a cocaína da Colômbia, Peru e Bolívia, utilizando rios e portos.

Em operações no Pará, mais de duas toneladas de drogas foram apreendidas no primeiro semestre.

Porto de Santos usa tecnologia avançada e cães farejadores para identificar remessas ilícitas.

Tráfico de drogas avança pelas águas brasileiras e autoridades apertam o cerco

O consumo global de drogas está em alta, com o Brasil se destacando por apreender quase 400 quilos de entorpecentes diariamente, representando um aumento superior a 10% em relação ao ano anterior. O país serve como rota para a cocaína proveniente da Colômbia, Peru e Bolívia, utilizando extensas rotas fluviais e portos.

No estado do Pará, operações conjuntas entre polícia e marinha resultaram na apreensão de mais de duas toneladas de drogas no primeiro semestre deste ano. No Porto de Santos, tecnologias avançadas como scanners são empregadas para detectar drogas ocultas em cargas de exportação. A Receita Federal utiliza cães farejadores para identificar remessas ilícitas disfarçadas em containers.

As operações contínuas buscam desmantelar esquemas que vão desde pequenas embarcações até complexas redes internacionais de distribuição.

Perguntas e Respostas

Qual é a situação atual do tráfico de drogas no Brasil?

‌



O Brasil tem se destacado no cenário global do tráfico de drogas, apreendendo quase 400 quilos de entorpecentes diariamente, o que representa um aumento superior a 10% em relação ao ano anterior.

De onde vem a cocaína que transita pelas águas brasileiras?

‌



A cocaína que transita pelo Brasil provém principalmente da Colômbia, Peru e Bolívia, utilizando extensas rotas fluviais e portos para sua distribuição.

Quais medidas estão sendo adotadas para combater o tráfico no Brasil?

‌



No estado do Pará, operações conjuntas entre a polícia e a marinha resultaram na apreensão de mais de duas toneladas de drogas no primeiro semestre deste ano. Além disso, no Porto de Santos, tecnologias avançadas, como scanners, e cães farejadores estão sendo utilizados para detectar drogas ocultas em cargas de exportação.

Qual é o objetivo das operações de combate ao tráfico no Brasil?

As operações visam desmantelar esquemas de tráfico que abrangem desde pequenas embarcações até complexas redes internacionais de distribuição.

Assista ao vídeo - Tráfico de drogas avança pelas águas brasileiras e autoridades apertam o cerco

