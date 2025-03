Universitários em Santo André enfrentam insegurança devido a assaltos frequentes Estudantes da UFABC se mobilizam por mais segurança após crimes na região Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h46 ) twitter

Universitários viram alvos de criminosos em Santo André (SP); câmeras registram assaltos

Estudantes da Universidade Federal do ABC em Santo André (SP) vivem sob ameaça constante devido a frequentes assaltos na área. Recentemente, dois alunos foram alvo de criminosos armados após solicitarem um carro por aplicativo. Em resposta à violência crescente, os estudantes se mobilizaram para exigir maior segurança, relatando os incidentes à Câmara Municipal e instalando avisos sobre áreas de risco.

Os crimes ocorrem principalmente à noite, quando o movimento diminui. A pressão dos alunos resultou na presença de uma viatura policial próxima à universidade. A polícia destaca que o registro de ocorrências é essencial para justificar o aumento do policiamento.

A administração da universidade participa do Conselho de Segurança e mantém as autoridades informadas sobre a situação. Enquanto isso, a comunidade acadêmica continua buscando soluções para garantir a segurança dos estudantes ao frequentar as aulas.

