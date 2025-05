Uso de testosterona sem supervisão médica gera alerta sobre riscos à saúde Andrea Ribeiro relatou experiências negativas com uso indevido do hormônio Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 11h24 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulheres apresentam efeitos colaterais com o uso de testosterona sem indicação médica

A busca por melhorias estéticas levou algumas mulheres a utilizarem testosterona sem orientação médica, prática que pode trazer sérios riscos à saúde. Andrea Ribeiro, influenciadora digital, compartilhou sua experiência com o uso do hormônio por dois anos, enfrentando efeitos colaterais como inchaço facial, alopecia androgenética e aumento de pelos faciais.

Andrea iniciou o uso de testosterona após procurar um médico, mas eventualmente recorreu ao mercado paralelo, utilizando o hormônio em doses elevadas. O uso indiscriminado resultou em mudanças físicas significativas, incluindo alterações faciais e queda de cabelo. Embora tenha conseguido reverter algumas consequências, Andrea alerta sobre os riscos de utilizar testosterona sem acompanhamento profissional.

Especialistas afirmam que a testosterona é um hormônio presente em ambos os sexos, mas em diferentes quantidades, e que seu uso deve ser restrito a casos específicos, como em mulheres na menopausa para tratar o desejo sexual hipoativo. Três entidades médicas emitiram nota conjunta destacando os riscos do uso do hormônio para fins estéticos, ressaltando a importância do acompanhamento médico.

Andrea enfatiza a importância de uma alimentação equilibrada e exercícios físicos regulares para alcançar um corpo saudável, destacando que o uso de hormônios deve ser feito com responsabilidade e sob supervisão médica.

‌



Assista em vídeo - Mulheres apresentam efeitos colaterais com o uso de testosterona sem indicação médica

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!