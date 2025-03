Vasco e Santos se enfrentam no Brasileirão com transmissão exclusiva da RECORD Neymar desfalca o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 12h55 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h55 ) twitter

RECORD transmite Vasco x Santos neste domingo (30), pelo Brasileirão 2025

Neste domingo, às 18h, Vasco e Santos se enfrentam no estádio São Januário pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida será transmitida ao vivo e com exclusividade pela RECORD.

O Vasco inicia a temporada com grandes expectativas, contando com oito novas contratações e o retorno de jogadores ao elenco. O time busca um desempenho superior ao do ano passado.

Já o Santos terá que lidar com a ausência de Neymar, que está lesionado e não participará do confronto. Além de ser um clássico tradicional do futebol brasileiro, o jogo marca o retorno das transmissões esportivas ao vivo na emissora.

