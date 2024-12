A Fazenda 16: Confira o que rolou antes da Prova do Fazendeiro

Na noite passada o bicho pegou antes da Prova do Fazendeiro que definiu a nova Roça de A Fazenda 16. Teve aliados em rota de colisão, emoção, punição e, claro, muito bate-boca. E na hora da competição foi a pontaria dos peões que definiu quem seria o dono do chapéu mais poderoso do cercadão. Confira os depoimentos que os três roceiros mandaram pedindo o apoio do público do Hoje em Dia para continuarem do lado de lá da porteira.