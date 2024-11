Na noite passada teve repercussão das desistências da Fernanda e do Zaac e também muita emoção, na sexta Prova de Fogo da temporada. Com os ânimos da peãozada bastante acirrados, o faisqueiro tomou conta do cercadão de Itapecerica na expectativa da formação da próxima Roça. Veja tudo o que rolou.