A Fazenda 16: Gizelly Bicalho comenta formação da Roça e tretas que protagonizou no reality

Nesta quarta-feira (20), Itapecerica da Serra vai ser palco de mais uma Prova do Fazendeiro. As indicações para a Roça aconteceram na noite passada, naquele clima de poucos amigos e muita rivalidade. No estúdio do Hoje em Dia, a oitava eliminada de A Fazenda 16, Gizelly Bicalho, analisou a votação que terminou com Albert Bressan, Babi Muniz, Gui Vieira e seu arqui-inimigo Sacha Bali nos quatro banquinhos mais desconfortáveis do recinto. Acompanhe!