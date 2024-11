Nesta terça (26), às 22h30, tem votação ao vivo para a formação de uma nova Roça em A Fazenda 16. As estratégias da peãozada estão bombando e o bicho pegou com uma Prova do Lampião bastante disputada, seguida de uma atividade cara a cara que botou fogo no feno do cercadão. Acompanhe o que rolou.