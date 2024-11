Ação contra tráfico de drogas resulta em 27 prisões no sul de Minas Gerais

Uma operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no sul de Minas Gerais, prendeu 27 pessoas. As investigações iniciaram em março do ano passado após a descoberta da venda de drogas por um aplicativo. Foram cumpridos 72 mandados judiciais. A operação resultou na prisão de 24 pessoas em cidades mineiras e três em São Paulo.