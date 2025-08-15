Acidentes com linhas cortantes usadas para soltar pipas ameaçam motociclistas em São Paulo

Nos primeiros cinco meses de 2025, mais de quatro mil acidentes com motociclistas causados por linhas cortantes foram registrados no estado de São Paulo, o que representa um aumento de 170% em relação ao mesmo período do ano passado. As principais responsáveis por esses incidentes são as linhas chilena e cerol, feitas com materiais altamente cortantes, mesmo sendo proibidas em diversas regiões do Brasil. Os riscos dessas práticas ilegais são evidentes. O pintor Jorge Luiz da Silva, por exemplo, morreu no Rio de Janeiro após ser atingido no pescoço por uma linha cortante. Além de motociclistas, animais também são vítimas: uma coruja foi encontrada morta em um parque na capital paulista, evidenciando o impacto ambiental do uso dessas linhas. Apesar das proibições, a prática continua sendo popular e causando danos sérios.



