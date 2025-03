Alimentos ultraprocessados elevam em quase 60% o risco de desenvolvimento de depressão

Com doze milhões de vítimas, o Brasil é um dos líderes no ranking mundial da depressão. Um estudo recente lança luz sobre uma das possíveis origens dos casos de depressão persistente. A pesquisa concluiu que alimentos ultraprocessados elevam em quase 60% o risco de desenvolvimento do distúrbio. Rica em química e pobre no que o corpo realmente precisa, a comida industrializada sabota funções orgânicas do intestino ao cérebro.



