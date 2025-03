Ambulante é morto após criminosos atacarem policiais que faziam patrulhamento no Rio

Um ambulante foi morto após traficantes atacarem policiais militares que faziam um patrulhamento em uma comunidade na zona norte do Rio de Janeiro. No momento do ataque, Marcelo Santos Martins estava trabalhando e levando comida para a esposa. Após sua morte, moradores protestaram, e criminosos bloquearam vias com ônibus e incendiaram barricadas. A polícia informou que usava câmeras corporais e não revidou. A companhia de limpeza urbana suspendeu os serviços na área por segurança.



