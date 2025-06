Aprenda a preparar deliciosas empanadas colombianas

O chef Guga Rocha visitou um restaurante na zona oeste de São Paulo para descobrir a receita de empanadas colombianas. Feitas com uma massa à base de milho, canjica e amido de mandioca, as empanadas são recheadas com carne desfiada, batatas e temperos como cebola e pimentão. No restaurante, Guga também experimentou patacones, servidos com guacamole, e a tradicional limonada de coco, acrescentando ao contexto cultural da culinária colombiana.



