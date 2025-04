Arquiteto é morto a tiros após atropelar assaltante na zona oeste de SP

A polícia investiga o assassinato do arquiteto Jefferson Aguiar, de 43 anos, em São Paulo. Ele foi morto ao tentar ajudar uma mulher alvo de um roubo no bairro do Butantã. O crime aconteceu na saída de um prédio comercial, onde Jefferson atropelou o criminoso. O assaltante, no entanto, conseguiu reagir e disparou três tiros contra a vítima. Em seguida, fugiu com um comparsa pela marginal Pinheiros. A polícia já identificou o autor dos disparos e a expectativa é que ele seja preso nesta quarta-feira (2).



