Ataque a tiros em bar deixa um morto e cinco feridos no Rio

Um homem foi morto a tiros e outras cinco pessoas ficaram feridas em um ataque em frente a um bar na região metropolitana do Rio de Janeiro. O alvo do criminoso tinha antecedentes criminais, era suspeito de envolvimento com milícia e havia saído da prisão há seis meses. Entre os feridos está um artista plástico de 73 anos. A Polícia Civil do Rio investiga o caso.