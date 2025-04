Bandido obriga vítima de assalto a se deitar no chão e rouba o celular em Osasco (SP)

A polícia busca um suspeito por um assalto em Osasco (SP), onde a vítima foi forçada a se deitar no chão. O ladrão, armado, exigiu o celular e precisou de instruções para desbloqueá-lo. Mesmo com o assalto ocorrendo, pedestres passaram sem intervir no incidente.



