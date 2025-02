Blefarite: saiba o que é essa perigosa inflamação das pálpebras e veja como se prevenir

No verão, a oleosidade da pele e o uso de filtros solares aumentam a incidência da blefarite, uma inflamação das pálpebras. Com sintomas como vermelhidão e ardência, ela é frequentemente confundida com conjuntivite. Mulheres são mais afetadas, especialmente pelo uso inadequado de maquiagem, como o compartilhamento de produtos ou a falta de higiene de pincéis. Higiene ocular adequada e consultas regulares ao oftalmologista são essenciais para o diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Embora não seja contagiosa, a blefarite pode danificar a córnea se não tratada adequadamente.