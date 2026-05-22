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Luis Fellipe, quarto eliminado da Casa do Patrão, relembra trajetória marcante no reality

O ex-morador ainda conferiu tudo o que os outros participantes falaram dele pelas costas e participou da dinâmica ‘Morde e Assopra’

Hoje em Dia|Do R7

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Luis Fellipe foi eliminado da Casa do Patrão na noite da última quinta-feira (21). O motorista de aplicativo foi indicado ao quarto Tá na Reta por JP e deixou a casa após receber apenas 22,65% dos votos.

O ex-participante relembrou sua trajetória marcante no reality durante o Hoje em Dia desta sexta (22). Fera nas provas, Luis Fellipe foi o primeiro Patrão da temporada. Sua passagem pela casa também foi marcada pelo embate com Matheus e o relacionamento com Morena.

O motorista de aplicativo conferiu tudo o que os outros participantes falaram dele pelas costas e se impressionou com as opiniões de João. Luis Fellipe também participou da dinâmica ‘Morde e Assopra’, elegendo João como o participante mais desleal e Matheus como o mais agressivo da casa.

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