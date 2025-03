Bombou nas Redes: Conheça Bruna Lipiani, que viralizou nas redes sociais cantando em bares

Bruna Lipiani, uma jovem mineira, viralizou com apresentações surpresa em Belo Horizonte, conquistando mais de 30 milhões de visualizações. Além do talento musical, a cantora carrega uma história de determinação e emoção, marcada pelo apoio incondicional do pai, que faleceu no ano passado.



