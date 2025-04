Brasil ocupa sexta posição no ranking mundial de incidência do diabetes, diz estudo

Um estudo divulgado pela Federação Internacional de Diabetes mostra que o Brasil ocupa o sexto lugar no ranking mundial de incidência do diabetes. A doença, que é crônica - não tem cura - é causada por problemas na produção ou absorção de insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas que regula a glicose no organismo. A Organização Mundial da Saúde já considera o diabetes como uma epidemia mundial. A estimativa do estudo divulgado é que, no Brasil, mais de 16 milhões de pessoas tenham a doença.



