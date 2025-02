Brasileiro dado como desaparecido está preso no Japão suspeito de tráfico de drogas

O paraibano Vitor Claudino, de 22 anos, foi localizado no Japão após ser dado como desaparecido. Ele foi detido no aeroporto de Narita, próximo a Tóquio, sob suspeita de tráfico internacional de drogas, e permanecerá preso até o término das investigações. A família dele acionou a imprensa após seu desaparecimento durante uma conexão no Catar. O Itamaraty está ciente do caso e fornecendo assistência consular.